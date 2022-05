Star Wars Jedi Fallen Order 2 : le nom définitif du jeu aurait fuité

Respawn Entertainment est à l'oeuvre sur un FPS (avec notamment la collaboration de

Peter Hirschmann qui est à l'origine de la série Medal of Honor)

et un jeu de stratégie, tandis qu'Amy Hennig (la scénariste des trois premiers Uncharted)

. Enfin, Quantic Dream est aux commandes de Star Wars Eclipse, sans oublier le projet confié à Massive Entertainment (Ubisoft).

Jusqu'à présent nommée Star Wars Jedi : Fallen Order 2, la suite de Star Wars Jedi : Fallen Order s'appellerait en réalité Star Wars Jedi : Survivor. C'est en effet ce qu'a affirmé sans sourciller Jeff Grubb, le journaliste de VentureBeat, dans le cadre de son émission Grubbsnax . Il va falloir attendre qu'Electronic Arts présente officiellement le second épisode pour savoir si l'insider a visé juste ou non.En attendant, on rappelle que c'est également Jeff Grubb qui a indiqué que Star Wars Jedi : Fallen Order 2 pourrait ne sortir que sur les nouvelles machines. "Star Wars Jedi : Fallen Order 2 va être un jeu exclusivement next-gen, c'est-à-dire qu'il ne sortira que sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, et bien évidemment PC. L'une des raisons justifiant cette décision, c'est que le jeu ne devrait pas sortir avant 2023. C'est même une certitude", avait-il expliqué le mois dernier On rappelle aussi que cette suite n'est pas le seul projet Star Wars en développement. En effet,