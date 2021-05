Star Wars Jedi Fallen Order : le jeu confirmé en natif sur Xbox Series X et PS5, les rumeurs disaient vrai

Star Wars : Jedi Fallen Order pourrait être proposé en natif sur Xbox Series S, Xbox Series X et PS5, notamment en raison d'une classification de l'USK ( l'organisme chargé de classifier les jeux vidéo en Allemagne). Dans un communiqué officiel, Electronic Arts et Respawn Entertainment officialisent la chose en précisant qu'un certain nombre d'améliorations techniques seront proposées. Quant à la sortie, elle est d'ores et déjà fixée à l'été prochain.



Autre détail à souligner : les actuels possesseurs de Star Wars : Jedi Fallen Order sur PS4 et Xbox One bénéficieront de cette mise à jour next-gen gratuitement. Une excellente nouvelle, surtout si les retouches promises ne portent pas uniquement sur la résolution et le framerate. Enfin, notons que les jeux Star Wars font actuellement l'objet de tout un tas de réductions sur le PlayStation Store, le Microsoft Store, ou encore Steam.





En mars dernier , des rumeurs laissaient entendre que