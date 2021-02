Dragon Age 4 : EA aurait fait des changements majeurs à cause de l'échec d'Anthem

Mass Effect Legendary Edition (prévu pour le 14 mai 2021) et un tout nouveau Mass Effect dont le premier trailer a été dévoilé lors des Game Awards 2020.





Toujours bien informé sur les coulisses de l'industrie vidéoludique, Jason Schreier ( Bloomberg ) est parvenu à obtenir des nouvelles informations sur le développement de Dragon 4. En effet, selon différentes sources proches de BioWare, Electronic Arts aurait demandé au studio canadien d'en faire un jeu dédié exclusivement au solo. Pourtant, depuis le début de sa conception, cet épisode (dont le nom définitif n'est pas encore connu) s'articulait autour du multijoueur, ce qui avait d'ailleurs conduit au départ de cadres historiques tels que le directeur créatif Mike Laidlaw. Toujours d'après ces sources anonymes, la décision serait récente, et on ignore quel sera éventuellement son impact sur le développement de Dragon Age 4.Cet énième changement de cap serait le fruit d'une réflexion d'Andrew Wilson (le patron d'Electronic Arts), ce dernier ayant noté le succès critique et commercial de Star Wars Jedi : Fallen Order (plus de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde), et l'échec d'Anthem dont le fonds de commerce était censé être le multijoueur. Se souvenant subitement que BioWare était doué dans les expériences solo qu'il a pourtant critiquées plus d'une fois, l'éditeur américain aurait considéré qu'il était préférable que le studio canadien renoue avec son ADN.On profite de l'occasion pour rappeler que BioWare est également à l'oeuvre sur