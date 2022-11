Dragon Age Absolution : la série Netflix lâche un nouveau trailer et sa date de sortie

On en sait un peu plus sur la série animée Dragon Age Absolution annoncée il y a plusieurs mois déjà. En effet, le studio Bioware et Netflix se sont coordonnés pour nous révéler une nouvelle bande annonce de ce programme qui arrivera sur la plateforme de streaming le vendredi 9 décembre prochain. On rappelle que l'histoire de ce Dragon Age Absolution va nous conter les pérégrinations de Miriam, une mercenaire elfe qui va devoir lutter pour sa survie et affronter aussi son passé tragique auquel elle a tenté d’échapper toute sa vie. Produit et réalisé par le studio Red Dog Culture House, en collaboration étroite avec Bioware, la série sera proposée au format de 6 épisodes de 30 minutes. Plusieurs acteurs connus dans le doublage aux Etats-Unis ont été appelés pour assurer les voix, à savoir Kimberly Brooks dans le rôle de Miriam, Matt Mercer qui jouera Fairbanks, Ashly Burch qui prêtera sa voix à Qwydion, Sumalee Montano jouera Hira, Phil Lamar qui interprètera Roland, Keston John endossera le rôle de Lacklon, Josh Keaton sera quant à lui Rezaren et enfin Zehra Fazal nous fera le plaisir d'être TASSIA.