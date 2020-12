Dragon Age 4 : voici le trailer des Game Awards 2020, les fans en ébullition

Casey Hudson et Mark Darrah ont annoncé ces derniers jours qu'ils quittaient BioWare, ils ont indiqué en même temps que les projets en cours étaient entre de bonnes mains. C'est sans doute le message que le studio a voulu faire passer ce soir avec le nouveau trailer de Dragon Age 4 diffusé lors des Game Awards 2020. Un peu plus d'une minute de vidéo qui a suffi à mettre les fans de la série en ébulittion. Les informations sur le jeu sont on ne peut plus minces, et on sait seulement que des forces obscures menacent à nouveau le royaume de Thédas.Compte tenu des attentes que suscite ce prochain épisode, on peut comprendre qu'Electronic Arts et BioWare souhaitent prendre leur temps. Pour le moment, il va donc falloir se contenter de ce bref aperçu des zones que l'on pourra explorer, ert des factions qui combattront à nos côtés.