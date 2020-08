Dragon Age 4 : le jeu donne des nouvelles avec une tonne d'artworks commentés par BioWare

Le moins que l'on puisse dire, c'est que BioWare a du pain sur la planche. Bossant actuellement d'arrache-pied sur le reboot d'Anthem , le studio canadien n'a pas oublié Dragon Age 4 dont le développement poursuit tranquillement son cours : à vrai dire, on est encore loin d'avoir du gameplay mais qu'importe, la firme vient de diffuser en cette soirée d'ouverture de la gamescom 2020 un carnet de développeurs remplis d'artworks. En s'y penchant bien, on peut même apercevoir de premières images de prototype !Sans ça, malheureusement, rien de plus concret à se mettre sous la dent hormis la promesse d'un univers plus immersif, plus organique de la part des auteurs de Mass Effect : allez, on croise les doigts et on se montre patient.