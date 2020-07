Dragon Age 4 : BioWare donne des nouvelles du jeu, le développement se poursuit

Officialisé lors des Game Awards 2018, Dragon Age 4 refait surface par le biais de Mark Darrah, producteur exécutif chez BioWare. En effet, conscient de l'impatience que le jeu suscite chez les fans de la série - surtout depuis les images subliminales aperçues durant l'EA PLAY LIVE 2020 - il a bien voulu donner des nouvelles du jeu via Twitter. Bon, ce n'est pas la folie, mais c'est toujours bon à prendre. "Je réalise que la plupart d'en vous sont là pour Dragon Age, et dernièrement, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles, peut-on lire. Voilà ce que je peux dire : 1) Nous travaillons sur le prochain Dragon Age, 2) Oui, nous travaillons de chez nous, 3) Le télétravail, c'est nettement plus compliqué, 3) Les choses avancent." C'est tout.Rappelons-nous qu'en avril 2019, Jason Schreier (ex-Kotaku) avait publié un papie r détaillant le développement chaotique de Dragon Age 4. Des désaccords entre Electronic Arts et BioWare avaient conduit au départ du directeur créatif historique Mike Laidlaw, et entraîné un reboot du développement en octobre 2017. Compte tenu de l'échec que fut Anthem, et de la prise de conscience de l'éditeur américain, on peut s'attendre à ce que l'ADN de Dragon Age soit respecté, alors que l'hypothèse d'en faire un game as a service avait un temps circulé.