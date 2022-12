Dragon Age Dreadwolf : une nouvelle vidéo à quelques jours des Game Awards 2022

Voilà bien des années que le quatrième épisode de Dragon Age est sur toutes les lèvres ; en 2018 si l'on remonte aux premières informations plus ou moins officielles. Toutefois, Bioware avait prévenu tout le monde, il va falloir être patient avant de voir à quoi il ressemblera véritablement. Alors que les Game Awards 2022 se prépare en coulisses, le studio de développement a laissé filer une nouvelle vidéo du jeu. Un teasing, histoire de donner des nouvelles de la production et rassurer les joueurs, mais aussi célébrer le Dragon Age Day, qui a eu lieu dimanche 4 décembre. L'occasion pour les fans de cette franchise de partager de multiples fan-arts sur le web, mais aussi de découvrir une toute nouvelle vidéo. Pas de gameplay en vue en revanche, il s'agit d'une vidéo d'animation qui annonce le retour des cinématiques en 2D dans le jeu. On pourrait alors imaginer que Bioware se réserve pour la cérémonie des Game Awards, mais si l'on se fie au message posté sur le blog officiel , il se pourrait bien que le jeu soit une fois encore absent de la grande soirée de cette fin d'année. En attendant, on vous rappelle que la série Netflix, Dragon Age Absolution, sera disponible à partir du 9 décembre 2022. Un joli lot de consolation.