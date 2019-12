Star Wars Jedi Fallen Order : une suite déjà dans les tuyaux ? Respawn embauche du monde !

Après le succès tout à fait mérité de Star Wars Jedi Fallen Order, on peut applaudir dignement Respawn Entertainment pour le travail abattu et pour avoir réussi à remettre la mythique saga sur les rails du jeu solo. On espère de tout cœur que cela convaincra Electronic Arts de commanditer d'autres titres de la sorte : à vrai dire, cela pourrait déjà avoir été fait.Le studio californien vient en effet de mettre en ligne plusieurs offres d'embauche, annonçant que "l'équipe Star Wars" travaillait sur "un jeu d'action-aventure à la troisième personne" et recherchant un Senior Character Artist, un Level Designer et un Senior Software. Bien sûr, rien ne dit qu'il ne s'agit pas d'une autre franchise mais cela fait tout de même écho à un nouveau titre de la Guerre des Étoiles... et possiblement une suite de Jedi Fallen Order.Une bonne nouvelle, assurément, dont on attend l'officialisation avec impatience.