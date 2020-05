Respawn Entertainment : le studio fête ses 10 ans avec une vidéo qui fleure bon la nostalgie

Aujourd'hui, le studio de développement Respawn Entertainment fête ses 10 ans d'existence, et pour l'occasion, on a droit à une petite vidéo qui revient sur les grands succès passés, et qui nous donne un petit aperçu du futur. Chez Respawn, le passé concerne bien entendu la série Titanfall avec deux opus, mais aussi APEX Legends plus récemment, sans oublier Star Wars : Jedi Fallen Order qui semble avoir fait l'unanimité parmi les fans de la série de Georges Lucas. L'avenir est également abordé, via quelques petits extraits fugace de ce à quoi va ressembler le futur Medal of Honor : Above and Beyond, un jeu VR dont la sortie est prévue pour la fin d'année. Bien sûr, le patron du studio Vince Zampella n'oublie pas de remercier tous les joueurs qui ont rendu possible cette aventure via un billet posté sur le site web officiel de Respawn Entertainment.