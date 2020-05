Apex Legends : Respawn ouvre un 2e studio entièrement consacré au battle royale

L'arrivée d'Apex Legends fut un véritable tsunami non seulement dans l'industrie du jeu vidéo mais également au sein de l'écosystème Respawn Entertainment, qui s'est retrouvé avec un succès monstrueux à gérer... et à entretenir. Les auteurs de TitanFall, qui avaient également un certain Star Wars Jedi Fallen Order sur le feu en parallèle, ont mis du temps avant de proposer du contenu supplémentaire, aussi bien ne comptent-ils pas réitérer l'erreur : lDirigée par Henry Lee et Steven Ferreira, cette antenne se rapprochera donc des grands pôles d'Electronic Arts pour soutenir exclusivement Apex Legends grâce à une équipe dévouée., nous dit on avant de préciser queUne bien belle marche de franchie pour Respawn Enterainment qui vient tout juste de fêter son dixième anniversaire . Entre Apex Legends et le triomphe de Star Wars ( dix millions de ventes , tout de même), la société est bien partie pour s'imposer encore davantage les prochaines années. D'ailleurs, notons que d'autres opus issus de la Guerre des Étoiles devraient voir le jour.