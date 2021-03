Apex Legends : une 1ère vidéo de gameplay sur Switch, ça pique fort les yeux !

30 premiers niveaux du Passe de combat de la saison 8, et de gagner le double d'XP. Bien.





Attendue pour le 9 mars prochain, la version Nintendo Switch d'Apex Legends s'affiche dans une vidéo fraîchement mise en ligne par Electronic Arts. Co-développée par Respawn Entertainment et Panic Button, elle n'échappe pas à la puissance limitée de la console hybride, d'où les concessions sur le plan graphique. Bien évidemment, il faudra attendre d'avoir le jeu entre les mains pour mieux en juger, mais il est évident que la comparaison avec les autres machines sera cruelle.Quoi qu'il en soit, les possesseurs de la console qui téléchargeront le free-to-play pourront profiter de la skin légendaire P.A.T.H. pensée pour Pathfinder, sachant que l'offre courra jusqu'au 4 mai prochain. Ce n'est pas tout, car on nous explique également que pendant les deux semaines suivant le lancement du jeu, il sera possible de débloquer gratuitement les