Apex Legends : Rampart, le nouveau personnage, se présente en vidéo

Respawn Entertainment vient de dévoiler une nouvelle vidéo dédiée à Apex Legends qui nous présente Ramya Parekh, alias Rampart. Ce nouveau personnage débarque dans le cadre de la saison 6 du jeu, appelée Propulsion. Recrutée par Blisk, le mercenaire le plus redoutable des Terres sauvages, Rampart est une combattante née. L'aventure de cette bricoleuse dans l'Arène commence d'ailleurs par une embuscade dans son atelier. En plus de ce personnage, la Saison 6 inaugure un nouveau système d'artisanat, une nouvelle arme énergétique baptisée Volt, ainsi qu'un passe de combat bourré de nouveau contenu. Propulsion, la saison 6, sortira le 18 août prochain sur PC, PS4 et Xbox One.