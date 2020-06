Apex Legends : le battle royale devrait débarquer sur mobile avant 2021

From EA's Investor Fireside Chat today:



"Apex Legends in soft launch by the end of this year (on mobile)".



(Thanks @ApexLatest for the video) pic.twitter.com/0UM8A3XO93 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 22 juin 2020

Lors de l'EA Play Live de la semaine dernière, Electronic Arts a dévoilé ses plans pour les prochaines années : sa politique s'inscrira dans une accessibilité élargie de ses jeux et cela se traduira par du cross-play... et des sorties sur d'autres plateformes. Entre autres, nous avons appris l'arrivée d'Apex Legends sur Switch et l'ouverture des frontières de son multijoueur : on ne sera donc pas surpris de savoir que le battle royale devrait arriver sur mobile "d'ici la fin de l'année".Ce sont en tout cas les mots du PDG Andrew Wilson, repérés lors d'une conversation leakée avec les investisseurs : le dirigeant affirme qu'un "soft launch" serait ainsi prévu (avec une phase de bêta, donc) et qu'il devrait arriver dans quelques mois. Pour autant, il ne s'agit pas d'une déclaration officielle faite au public : on attendra donc un communiqué d'EA avant de s'emballer, histoire d'être sûr que les plans de l'éditeur n'ont pas changé entre temps.Apex Legends sur iOS et Android, est-ce une formule susceptible de vous intéresser ?