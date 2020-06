Apex Legends : le battle royale débarque sur Switch et s'offre du cross-play par la même occasion

Bien obligé d'évoluer pour tenir sur la durée, le célèbre Apex Legends a profité de l'EA Play Live pour dévoiler sa prochaine évolution : pas une version PS5, ni une version Xbox Series X, non... mais une arrivée prochaine sur Switch !Autre fait particulièrement important :On rappelle que le studio américain a carrément ouvert une branche au Canada entièrement dédiée à Apex Legends, de manière à l'entretenir avec brio et à le développer pertinemment : on peut donc s'attendre à un suivi exemplaire et, on l'espère, une mouture next-gen un de ces quatre.