Apex Legends : une date pour le cross-play, elle est imminente

Lors de son EA Play Live de cet été, Electronic Arts avait mis l'accent sur son célèbre Apex Legends qui, en plus d'avoir droit à sa version Switch, accueillerait également le cross-play à une date encore indéterminée. Soyez heureux : l'éditeur vient tout juste d'en annoncer la date de sortie et il ne faudra pas attendre bien longtemps puisque ce mode arrivera... le 6 octobre prochain, soit dans quelques jours seulement !



Ainsi, les joueurs PC via Origin, PlayStation 4 et Xbox One pourront coopérer ou se mettre sur la tronche en toute liberté : notons qu'il sera possible d'opter pour les serveurs traditionnels, permettant alors de ne jouer avec les gens de la même plateforme si désiré.



Maintenant, on attend de pied ferme l'officialisation de versions PlayStation 5 et Xbox Series X/S, qui constituerait une suite logique pour le battle royale de Respawn Entertainment.