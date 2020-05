Star Wars Jedi Fallen Order : c'est bien le 1er épisode de la franchise, d'autres jeux à venir

Après avoir tout misé sur les jeux Star Wars multijoueurs avec les deux Battlefront, Electronic Arts a jugé bon faire confiance à Respawn Entertainment pour un nouveau titre exclusivement solo, le premier depuis 2010 : un pari gagnant puisqu'en plus d'être réussi, Star Wars Jedi Fallen Order s'est vendu à plus de dix millions d'exemplaires en même pas six mois. Forcément, le studio a gagné la confiance de l'éditeur qui vient de qualifier, dans son dernier rapport économique impressionnant , le titre comme "le premier d'une franchise" à part entière.En d'autres termes, ces dires confirment que "Star Wars Jedi Fallen Order" (à moins que ça ne soit juste "Star Wars Jedi") est désormais une marque distincte et que le soft éponyme sorti en 2019 devrait connaître une suite, voire plusieurs si les ventes s'avèrent toujours aussi astronomiques.Une bien bonne nouvelle qui commence déjà à se faire entendre puisque le studio californien recrute actuellement pour ce qui semble être un deuxième opus : on imagine que Kal Cestis nous donnera rendez-vous sur PC, PS5 et Xbox Series X d'ici quelques années. Qui est chaud ?