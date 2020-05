Electronic Arts : des résultats astronomiques au cours de la dernière année, un record

Même en bénéfice opérationnel, EA explose tout avec 1,3 milliards d'euros - soit une progression de 382 millions d'euros - prouvant bien qu'avec ou sans optimisation, les jeux de la société ont rapporté beaucoup, beaucoup d'argent.





939,7 millions d'euros en 2018/2019). Une proportion monstrueuse, même anormale si l'on ne connait pas l'astuce qui permet un score aussi faramineux : une optimisation fiscale aux petits oignons, notamment réalisée grâce à sa filiale suisse et un malin transfert d'actifs.

Plus que jamais, l'industrie du Dixième Art prouve son importance économique dans tout le milieu culturel au fil des mois : les éditeurs ont trouvé de nouveaux moyens d'entretenir leurs titres sur la durée et d'en générer des profits vertigineux, en plus de fabriquer des productions gargantuesques diverses et variées.Tenez-vous bien, ça donne le tournis.(pour "seulement"Ces titres, nous les connaissons bien :, sans compter le musclé Madden NFL 20 et l'indétrônable Les Sims 4, qui n'a jamais été aussi joué que cette dernière année. Mais surtout, en dehors des ventes de jeux vidéo,: c'est titanesque, oui, et visiblement pas prêt de s'arrêter puisqu'Electronic Arts compte bien persévérer.D'ailleurs, il y a fort à parier que certains d'entre eux seront présentés lors de l'EA Play Live , le show digital prévu en juin récemment confirmé. Des pronostics ?