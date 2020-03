Project Maverick : un jeu Star Wars fuite sur le PlayStation Network, la surprise du jour

Alors que les fans de la licence Star Wars sortent à peine de Jedi Fallen Order, et qu'on sait qu'Electronic Arts travaille sur des nouveaux jeux basés sur la licence, le PlayStation Network vient de faire fuiter Project Maverick. Inconnu au bataillon, ce titre dont personne n'avait entendu parler jusqu'à présent vient de se faire repérer dans les listings du PSN européen par le compte Twitter PSN releases.



Bien que rien ne soit officiel pour l'instant, cette production pourrait bien être la même que celle mentionnée par Jason Schreier il y a peu. Si c'était le cas, ce nouveau jeu serait donc développé par Motive Studios à Montréal, et il s'agirait d'un projet "assez restreint et inhabituel". On ne sait pas ce qui se cache derrière cette dénomination, mais on imagine qu'Electronic Arts ne devrait pas tarder à officialiser la nouvelle.

The game Maverick has been added to the european PSN! pic.twitter.com/H0wmojX4S1 — PSN releases (@psnrelease) 4 mars 2020