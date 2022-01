EA + Respawn = 3 nouveaux jeux Star Wars, dont Jedi Fallen Order 2 !

Si Lucasfilm Games a multiplié les projets Star Wars ailleurs que chez Electronic Arts, notamment avec Ubisoft et Quantic Dream, sachez que l'éditeur est toujours en odeur de sainteté auprès des détenteurs de la licence de la Guerre des Etoiles, comme en témoigne le message posté cet après-midi sur le site officiel d'Electronic Arts . Pas moins de 3 nouveaux jeux sont en cours de développement, dont deux au sein du studio Respawn Entertainment. Les créateurs de Titanfall se sont faits remarquer avec Jedi Fallen Order en 2019 et face au succès critique et commercial de se dernier, aucune surprise d'apprendre que la suite est désormais officialisée. On rappelle que d'après certains insiders, ce Star Wars Jedi Fallen Order 2 devrait être annoncé juste avant l'E3 2022 pour une sortie programmée entre octobre et novembre de cette même année.Mais ce n'est pas tout, Respawn planche aussi sur un FPS et qui sera chapeauté par Peter Hirschmann, Game Director chez Respawn et ancien vice-président du développement chez LucasArts, et dont le développement n'en est qu'à ses balbutiements, ce qui signifie qu'on ne le verra pas au mieux avant 2024/2025. Quant au troisième et dernier titre, il s'agira d'un jeu de stratégie, développé par Bit Reactor, un nouveau studio annoncé fondé par Greg Foerstch, qui a participé à la création de la série XCOM, et qui sera accompagné par d'autres vétérans de Firaxis Games. De quoi proposer une alternative aux sempiternelles jeux d'action. Comme quoi Electronic Arts ne s'est pas fait dépouiller du partenariat avec Lucasfilm Games...