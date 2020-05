Titanfall : un nouveau jeu en développement ? La réponse de Respawn

Si Electronic Arts misait beaucoup sur Titanfall, la licence n'a malheureusement pas convaincu, les ventes décevantes du second épisode ayant précipité sa mise en stand-by. Toutefois, c'est bien dans l'univers du jeu que se déroule Apex Legends, preuve que l'éditeur américain n'a pas totalement tourné la page. C'est la raison pour laquelle nos confrères d' IGN ont demandé à Vince Zampella si un nouvel épisode canonique était en développement. "Il n'y a rien de prévu pour le moment, a répondu le patron de Respawn Entertainment ( qui fête ses 10 ans ) et de DICE Los Angeles. Mais elle [la série] est toujours là."Une réponse pour le moins énigmatique, car début 2019, Electronic Arts soutenait le contraire . En effet, le président Andrew Wilson assurait qu'un titre "premium" (pas un free-to-play, donc) en lien avec la franchise était en cours de conception. Le projet aurait-il été annulé depuis ? Quoi qu'il en soit, Vince Zampella a garanti qu'il ferait tout son possible pour enclencher une sorte de "résurrection", même s'il ignore quand cela sera possible. Enfin, il a ajouté qu'il fallait s'attendre à des surprises lors de l'EA Play Live 2020 qui, on le rappelle, sera diffusé le 12 juin prochain à 1h du matin. Bien.