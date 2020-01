Star Wars Jedi Fallen Order : le jeu est un carton commercial, Electronic Arts vise plus haut

Six mois avant la sortie de Star Wars Jedi : Fallen Order, Electronic Arts avait annoncé vouloir écouler entre 6 et 8 millions d'exemplaires du jeu dans le monde. A l'époque, la plupart des observateurs considéraient cet objectif inatteignable, d'autant que le titre de Respawn Entertainment ne bénéficiait pas encore d'un engouement énorme. Deux mois et demi après sa sortie, force est de constater que le jeu est un carton commercial ; d'ailleurs, l'éditeur américain vient de faire savoir que les ventes étaient supérieures à ses attentes.La barre des 8 millions a donc été franchie - ou est sur le point de l'être - ce qui explique pourquoi Electronic Arts a décidé de revoir ses ambitions à la hausse. Lors de la publication de ses derniers résultats trimestriels, le groupe a en effet estimé être en mesure d'atteindre les 10 millions avant le 31 mars prochain. On rappelle qu'en novembre dernier, on apprenait que Star Wars Jedi : Fallen Order était devenu le meilleur démarrage digital de toute l'histoire de la licence, sans parler du fait qu'il est le jeu Star Wars qui s'est le plus vendu sur PC.Ces excellents chiffres vont sans doute inciter Electronic Arts et Respawn Entertainment à renouveler l'expérience. Ca tombe bien, puisque le studio américain est soupçonné de travailler sur une suite, comme l'attestent différentes offres d'emploi repérées en décembre.