Spider-Man : les 20 millions de ventes dépassées ?

Aux dernières nouvelles, c’est-à-dire en août 2019, on apprenait que le chouette Marvel's Spider-Man s'était écoulé à 13,2 millions d'exemplaires : un score faramineux dont se réjouissent évidemment Sony comme Insomniac Games, le stand-alone Miles Morales vient d'ailleurs de sortir. Aujourd'hui, à en croire le CV LinkedIn de David Bull, le Global Marketing Leader de PlayStation, l'aventure de Peter Parker aurait franchi la barre iconique des... vingt millions de ventes. Oui, là, ça commence à causer.Néanmoins, Sony ou les développeurs n'ayant pas encore officialisé la chose proprement, on se contentera de prendre des pincettes, l'erreur humaine n'étant jamais à exclure. Mais si Spider-Man a effectivement trouvé plus de vingt millions de preneurs, il s'agirait alors de l'une des exclusivités PlayStation les plus vendues de tous les temps, derrière The Last of Us qui, au travers de sa version PS3 et PS4, a également dépassé ce cap symbolique. Des chiffres qui donnent le tournis.