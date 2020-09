Spider-Man : le cross-save au programme ? Insomniac Games répond

Les sauvegardes ne pourront être transférées du jeu original au remaster.

Si le stand-alone avec Miles Morales sera bel et bien l'une des grandes stars de la PlayStation 5, le soft d'origine se verra également porté sur la nouvelle machine de Sony, intégrant alors une résolution de haut calibre, un framerate boosté, du ray tracing et tout ce qui s'ensuit. Mais une question subsiste : pourra-t-on transférer notre sauvegarde du jeu PS4... sur PS5 ? Insomniac Games, studio de développement iconique, vient tout juste d'apporter une réponse sur Twitter :Voilà qui est clair et net : aucun système de cross-save n'est à prévoir et il faudra recommencer l'aventure de Peter Parker de zéro sur PS5, quoiqu'il en soit. Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition, comprenant donc la refonte du titre de 2018 et l'aventure de Miles Morales, sera disponible le 19 novembre 2020 au prix de 79,99 euros.