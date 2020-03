Sony : à cause du coronavirus, l'entreprise ferme trois de ses bureaux en Europe

En plus des salons purement et simplement annulés, de plus en plus de firmes vidéoludiques prennent des précautions drastiques pour se protéger du fameux COVID-19 : ce matin , nous apprenions par exemple la mise en place du télétravail pour les employés de Bungie, un acte qui aurait carrément des incidences sur les prochaines mises à jour de Destiny 2.Les papas de la saga Halo ne sont pas un cas isolé et Sony également annonce se protéger de l'épidémie : trois de ses bureaux européens ont ainsi été fermés... ni plus ni moins. Plus précisément, il s'agit des antennes basées à Paris, à Londres et à Gdynia, en Pologne. Toutefois, la firme rassure et confirme qu'aucun de ses employés n'a contracté le coronavirus.Désormais, tous les regards se portent vers l'E3 dont l'organisation pourrait bien être bousculée. Quelle drôle d'année, 2020.