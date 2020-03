Bungie : télétravail requis pour les développeurs à cause du coronavirus

rapidement construit une infrastructure de travail à distance" de façon à préserver la santé des effectifs. Là où l'affaire nous concerne, nous les joueurs, c'est que cette décision aura probablement un impact sur le suivi de Destiny 2 "à court terme", notamment sur les différents patchs. Toutefois, Bungie confirme et maintient l'arrivée de La Saison des Dignes le 10 mars prochain : pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là donc.





Afin de protéger ses employés, Bungie s'organise et passe en mode télétravail. Cela pourrait avoir un impact (sur tout ce qui est patches notamment), mais les moyens ont été mis en place pour que la Saison 10 et le Jugement d'Osiris sortent aux dates déjà communiquées. https://t.co/KkMGxwYSM5 — Epyon (@Epyonzilla) 5 mars 2020

Alors que la GDC 2020 est annulée et que l'E3 semble particulièrement fragilisé, l'épidémie du coronavirus continue de sévir aux Pays de l'Oncle Sam et de plus en plus d'entreprises prennent leurs précautions pour éviter la maladie : entre autres, les studios de développement de jeux vidéo sont évidemment concernés, à l'instar de Bungie qui vient de prendre des mesures drastiques.Ainsi, la firme derrière Destiny annonce opter pour le télétravail de ses employés : basée à Seattle, l'entreprise a "