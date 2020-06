Destiny 3 : Bungie ne veut pas refaire les mêmes erreurs, la priorité est ailleurs

En plus d'indiquer que Destiny 2 fera l'objet d'un portage sur Xbox Series X et PS5 , Bungie a évoqué l'avenir de la licence. Et dans l'immédiat, celui-ci ne passera absolument pas par Destiny 3, comme le studio l'explique par le biais de son blog officiel . Avec le recul, il estime que se lancer dans Destiny 2 n'a pas été la meilleure décision qu'il ait prise ces dernières années. "Nous avons laissé tomber tout le contenu et les fonctionnalités que les fans de Destiny ont appris à aimer, peut-on lire. Aujourd'hui, nous pensons que ce fut une erreur de créer une situation qui a divisé la communauté et effacé toute la progression des joueurs, sachant que ça nous a également pris une année pour remettre en ordre l'expérience de jeu. C'est un faux-pas que nous ne voulons pas commettre de nouveau en faisant un Destiny 3."Avant d'ajouter : "Nous ne pensons pas que développer une suite soit judicieux, ne serait-ce que par rapport aux deux dernières années durant lesquelles nous nous sommes efforcés de créer du nouveau contenu, d'améliorer les mécaniques de gameplay et d'intégrer des nouvelles fonctionnalités s'articulant autour de l'univers de Destiny 2."Bungie semble réellement regretter son choix, puisqu'il a annoncé que le contenu du premier Destiny fera bientôt son apparition dans Destiny 2 via le Destiny Content Vault. Bref, vous l'aurez compris : Destiny 3, ce n'est pas pour tout de suite.