Destiny 2 : le jeu sera bien porté sur Xbox Series X et PS5 en 4K 60fps

Hier, Bungie a procédé à une série d'annonces concernant Destiny 2, et l'une d'elles portait bien évidemment sur la version next-gen. Car oui, le jeu va bel et bien débarquer sur Xbox Series X et PS5, sans que l'on sache pour le moment s'il sera disponible day one. Quoi qu'il en soit, le studio américain a expliqué que les possesseurs actuels bénéficieront d'une mise à jour gratuite pour basculer dans la génération suivante sur la même famille de console (Xbox One/Xbox Series X d'un côté, PS4/PS5 de l'autre), avec la garantie de conserver l'intégralité de leur contenu.



Par ailleurs, les développeurs ont assuré que Destiny 2 sera partiellement cross-play pour ne pas morceler la communauté et permettre une transition en douceur, toujours en distinguant les différents écosystèmes. Ce n'est qu'en 2021 que les barrières seront totalement baissées et que les utilisateurs Xbox One, PS4, Xbox Series X, PS5, PC et Stadia pourront tous jouer ensemble. Enfin, Bungie a promis le sacrosaint 4K 60fps sur les nouvelles machines, histoire de pousser gentiment les fans à franchir le pas.