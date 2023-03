Scream 6 : les critiques sont tombées, c'est assez partagé (revue de presse)

ce Scream fait honneur à sa saga", parce qu'il a été "réalisé par des fans d’horreur pour ceux qui aiment quand ça tranche et ça saigne, toujours aussi blindé de références et de mises en abîme." Pour Premiere qui donne 3/5, "Scream 6 fonctionne mieux quand il capitalise sur sa propre micro mythologie -celle de Scream 5 en l’occurrence, et de ses deux héroïnes, les sœurs Carpenter". Chez nos confrères de IGN, on donne tout de même la note de 9/10 au film, qui est l'une des meilleures suites de la franchise pour le média américain, avec une brutalité inattendue.





While the character-driven story of Scream 6 is the primary reason for its success, it's far from the only one. Some of the set pieces in this chapter will take your breath away.





#Scream6 ne déçoit pas. Sa force réside dans le fait que les règles changent dès la scène d'ouverture et que les attaques se déroulent dans des lieux publics à New York ! Un spectacle désinhibé et décomplexé, qui réfléchit sur l'héritage de la violence et assume sa brutalité. pic.twitter.com/eBYUNLf4EI — Stéphanie Belpêche (@StephBelpeche) 7 mars 2023



Mais tous les avis sont loin d'être positif et beaucoup reprochent au film de ne plus savoir se réinventer et pire, tomber dans la facilité. Pour nos copains de Filmsactu, "c'est ne énorme déception (et pourtant nous faisions partie des défendeurs de Scream 5), si ce n'est une scène d'intro surprenante et maline (à classer dans le top des intros Scream) et quelques scènes de tuerie à la mise en scène efficace", tandis que Liberation titre que "Paramount continue à tirer jusqu’à la nausée le fil de la franchise née en 1996, mais effraie seulement par le vide sidéral de son entreprise" De notre côté, on est sorti très mitigé aussi par le film, en raison de son terrain de jeu qui n'a pas été exploité correctement. On est certes passé à New York, mais tout se passe dans des espaces cloisonnés, tandis que le film sombre dans le côté méta dont on n'a plus besoin, sans oublier que la fin est de loin le passage le plus raté du film. En attendant, selon ScreenGeek, un Scream 7 serait déjà en production avec un tournage prévu cette année. Oui, on ne perd pas de temps à la Paramount.





Rien ne va mais alors rien du tout dans ce #scream VI qui passé une scène d’ouverture surprenante n’a rien à raconter. Quant au reveal, même Scooby Doo est plus inventif. Quelle tristesse pour les fans de la première heure. pic.twitter.com/XnIHUgbMOw — Olivier Portnoi (@PortnoiO) 7 mars 2023





Exsangue, #SCREAM6 confirme que les franchises vont à New York pour pourrir.



Décharné et aussi goûtu qu'une tarte au pneu.



À l'heure des Terrifier, Project Wolf Hunting et autres The Sadness, le discours goguenard de la saga ainsi que son anachronisme sont assez désolants. pic.twitter.com/u71r5th0xB — Simon Riaux (@SimRiaux) 8 mars 2023





Bilan mitigé pour #SCREAM6 qui continue dans la lancée du précédent avec une approche méta encore + poussive. New York n’apporte rien, tout a lieu dans des espaces cloisonnés (même en extérieur). Grosse routine. C’est dommage, le début est surprenant. Y a une scène post-crédit. pic.twitter.com/BDTfp42E9R — Maxime CHAO (@MaximeChao) 7 mars 2023





#Scream6 : même pour les amoureux et amoureuses de Ghostface, c'est difficile à digérer quand même



#Scream6 : même pour les amoureux et amoureuses de Ghostface, c'est difficile à digérer quand même





SCREAM 6 : Le pire film de la saga ! 💩😴

Mon avis ici

Like et RT en mode botox forever !🙏😍#Merej #Scream6 #ScreamVI pic.twitter.com/dSfmmdgmH1 — Merej (@_MEREJ_) 8 mars 2023





Alors que les avis sur #Scream6 se multiplient sur les RS, le site Screengeek affirme (en exclu) que Paramount aurait déjà donné le feu vert pour lancer la production de SCREAM 7. Le tournage aurait même lieu cette année.https://t.co/p3grxQGzGh pic.twitter.com/Fv49IxgwVG — Maxime CHAO (@MaximeChao) 7 mars 2023









Sorti aujourd'hui dans tous les cinémas de France et de Navarre, Scream 6 est une suite que beaucoup attendaient. Sans doute parce qu'il s'agit du nouvel épisode depuis le requel qui a été lancé l'année dernière en 2022 (malgré la déception générée chez les fans), mais aussi parce que la campagne promotionnelle a été particulièrement réussie, notamment avec des affiches qui donnaient envie de voir ce que ce Scream 6 pouvait faire en arrivant à New York. La presse a eu l'autorisation de donner son avis la veille de la sortie, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les avis sont très partagés. Pour CinemaTeaser, le film est à la fois "Attachant, violent et amusant", tandis que LeParisien estime que "