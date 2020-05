PS5 / Xbox Series X : "le photoréalisme sera possible", le patron de Take-Two s'exprime sur la next gen

Strauss Zelnick, ces nouvelles machines permettront des expériences... sensationnelles

Nous sommes vraiment excités à propos de ce que les nouvelles consoles nous permettront de faire. Évidemment, nous développons déjà depuis quelque temps des technologies et nous savons pertinemment où elles nous mèneront. De manière générale, ce progrès nous permettra une meilleure mémoire, de meilleurs graphismes, davantage d'authenticité, plus de beauté, plus de subtilité, plus de richesse et plus de profondeur. Et plus de personnages.

Plutôt bien placé en termes de performance, Take Two, la puissante maison possédant quelques firmes sympathiques comme 2K Games et Rockstar, se prépare elle aussi pour la prochaine génération. L'arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X est un cap que la société compte franchir dignement et, à en croire sa tête pensante

À vrai dire, nous les croyons sans mal, surtout quand on connait les capacités narratives et atmosphériques des studios en question. Zelnick se permet également de rajouter

Avec le temps, nos systèmes seront si sophistiqués que vous ne serez pas capables de distinguer une scène créée sur ordinateur et une scène en live-action filmée avec une caméra. Il va arriver un point où le photoréalisme sera possible.