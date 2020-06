PS5 : de nouveaux détails sur l'interface, elle sera pratique et ultra-fluide

Pour le moment, Sony n'a pas vraiment dévoilé à quoi ressemblera le menu de la PS5 : enfin si, il y a bien cet écran de démarrage plutôt chaleureux et un brevet aperçu il y a quelques jours, mais rien non plus de très concret à se mettre sous la dent. Matt MacLaurin, un designer de PlayStation, s'est justement laissé aller à quelques précisions : tout d'abord, il annonce qu'une présentation de l'interface est prévue "prochainement". Quand, on ne sait pas, mais nous voilà tout émoustillés.Il précise aussi et surtout qu'il s'agira "d'une refonte totale du menu PS4 avec de nouveaux concepts très différents" : une "architecture complètement revue" et un "nouveau langage visuel". Au final, assez peu d'éléments de la PS4 devraient être repris. Enfin, il précise que l'expérience sera très fluide - la navigation se fera en "quelques millisecondes" - et mise essentiellement sur l'accessibilité.Il ne reste plus qu'à patienter sagement pour une mise en lumière officielle.