PS5 : le menu de la console détaillé dans un brevet, l'interface de la PS4 comme modèle

Parmi les grands mystères plutôt croustillants de la PS5 demeure le design de son interface : après tout, c'est un peu l'outil que l'on sera amené à manier pendant des années et, très clairement, il vaut mieux pour lui qu'il combine simplicité et design. En attendant une présentation officielle de Sony (peut-être demain soir en même temps que les jeux du line-up ?), un nouveau brevet déposé par le constructeur américain permet d'y voir un poil plus clair : ce serait peu ou prou le menu de la PS4 actuelle, déjà salué pour la simplicité de sa prise en main. Difficile d'y voir plus clair sur les croquis présentés mais a priori, plus de possibilités et de profondeur seraient apportées.On rappelle qu'il y a plusieurs mois, une probable photo volée du devkit laissait justement apercevoir un système très similaire à ce que l'on connait déjà : il ne reste plus qu'à voir si les couleurs et l'ambiance sonores changeront ou si Sony fera le souhait de préserver la même direction artistique.