PS5 : une photo montre à quoi ressemblerait le menu de la console !

Depuis que Microsoft a dévoilé sa Xbox Series X, tous les regards sont désormais tournés vers Sony dans l'espoir que le constructeur mette enfin sa PS5 en lumière : en attendant le reveal, le monde s'arrache des clichés volés ci et là et, à vrai dire, c'est bien tout ce que l'on a à se mettre sous la dent. Après les premières images des étranges dev kits, voici ce qui pourrait bien être une photo inédite du menu de la PS5, postée sur Reddit par un internaute mystérieux. Celui-ci précise qu'il travaille au sein d'un studio disposant ayant cinq consoles de la sorte dans ses locaux.Bien sûr, rien ne garantit la véracité de cette photo et il convient donc de prendre des pincettes ; pour autant, plusieurs éléments viennent crédibiliser l'information. Tout d'abord, la dénomination des applications respecte effectivement les standards informatiques classiques : de plus, le leaker a pris le soin de cacher les détails, en haut à gauche, pouvant révéler son identité. Notons que l'on peut apercevoir l'icône du Decima Engine, le fameux moteur de Guerilla Games ayant servi à Horizon Zero Dawn et Death Stranding, qui sera très probablement utilisé aussi pour cette nouvelle génération. Tout fait sens.Quant à la ressemblance flagrante du menu avec celui de la PS4, n'oublions pas de rappeler qu'il ne s'agit que du dev kit : autrement dit, rien n'est définitif et il est bien probable que l'on ait droit à quelque chose de différent, une fois le moment venu. Intéressant...