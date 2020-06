PS5 : un premier aperçu de l'interface, c'est sobre et plutôt classe

Lors de son show de plus d'une heure entièrement consacré à sa fameuse PS5, Sony a dévoilé de nombreux éléments : ses jeux essentiellement (et il y en a pour tous les goûts), deux modèles et que leur design définitif qui fait décidément grand bruit. Pourtant, le constructeur a glissé un autre élément de façon discrète dans sa présentation : un aperçu du menu. Plus précisément, il s'agit du démarrage de la console : on peut par exemple lire la mention préventive obligatoire, suivie de près par l'interaction avec le bouton PS qui permettra de naviguer dans l'interface. Malheureusement, le firme ne s'est pas étalée davantage mais ce bref extrait permet un avant-goût de la direction artistique de la machine qui semble alors s'inscire dans un noir étoilé particulièrement chaleureux.On rappelle que selon un récent brevet , le menu de la PS5 reprendrait le système de tuiles de la PS5 en l'améliorant. Vivement que l'on puisse jeter un œil plus approfondi à tout cela.