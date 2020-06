PS5 : Sony a enfin dévoilé le design de la console, elle est splendide et il y aura deux modèles

Alors que peu d'observateurs y croyaient, Sony Interactive Entertainment s'est enfin décidé à dévoiler le design de la PS5 lors de la conférence de ce soir qui lui était consacrée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la console est d'une beauté insolente. Comme pour la PS4, le constructeur japonais s'est creusé la tête pour proposer une machine aux courbes élégantes qui attrapent tout de suite le regard, sans parler des aspérités du revêtement.Si le prix et la date de sortie de la PS5 n'ont pas été révélés, Sony Interactive Entertainment a en revanche surpris son monde en présentant non pas un, mais deux modèles. En effet, tout comme la Xbox One S All-Digital Edition, le successeur de la PS4 bénéficiera d'une déclinaison pensée exclusivement pour le dématérialisé, et donc dénuée de lecteur Blu-ray. Cela suppose qu'elle coûtera moins cher que la PS5 classique, le genre d'option susceptible d'intéresser les joueurs ne disposant pas d'un budget extensible.Enfin, dans la vidéo de présentation, on constate également que la bête a déjà droit à ses premiers accessoires officiels (un casque audio Pulse 3D, une télécommande avec un micro intégré pour les commandes vocales, un socle pour recharger deux DualSense, une caméra HD avec deux lentilles 1080p) qui, sans doute, l'accompagneront le jour de sa sortie. Là encore, il sera intéressant de connaître leurs tarifs respectifs.