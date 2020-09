PS5 : la Digital Edition n'est pas vendue dans certaines régions du monde, les raisons

Comme chacun le sait, Sony propose actuellement deux modèles de PlayStation 5 : le standard avec lecteur Blu-Ray et la Digitial Edition, qui ne lira aucun disque et qui n'accueillera que les jeux dématérialisés. Ce dernier est un défi évident pour le constructeur, à une époque où les joueurs un peu plus âgés restent encore attachés aux jeux physiques et où la nouvelle génération ne connait que le digital.D'ailleurs, c'est tellement un challenge que le constructeur nippon ne tentera même pas de le relever dans certaines régions du globe, à l'instar du Moyen Orient : c'est bien simple, Sony se base sur la vitesse de connexion internet (et certainement l'implantation du web au sein des pays) et, après étude, a décidé de ne pas vendre la Digital Edition partout. Une information officialisée par PlayStation Arabia et par Geekay Games, un revendeur important présent au Koweït, à Oman, au Bahreïn ou au Qatar.Nul doute que d'autres continents ne devraient être concernés : en attendant, sachez que cette Digital Edition comme la version normale de la PS5 arriveront le 19 novembre par chez nous. D'ailleurs, tous les liens nécessaires à votre précommande sont disponibles à cette adresse