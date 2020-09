PS5 : les précommandes sont ouvertes, voici où vous pouvez acheter la console

PRÉCOMMANDES DE LA PS5

Après des mois de théories et de rumeurs plus ou moins fiables, Sony est, hier soir, enfin venu mettre un terme à tous ces bruits de couloir : la PlayStation 5 sortira le 19 novembre en France au prix de 499,99 euros pour sa version standard et de 399,99 euros pour sa Digital Edition. Voilà, c'est officiel, clair, précis, et cela relance de nouveaux débats un peu partout sur le web. Pour quelle machine allez-vous craquer ? Celle de Sony ou sa concurrente de chez Microsoft, la Xbox Series X ? À moins qu'il ne s'agisse de la Xbox Series S ? Ou d'une GeForce RTX 3080 pour votre PC ?Si certains d'entre vous ne sont pas encore décidés, d'autres le sont déjà depuis un certain temps et ce message leur est alors tout particulièrement destiné : les précommandes de la PS5 sont désormais ouvertes et la bête peut-être réservée chez différents revendeurs français. Ça tombe bien, voici tous les liens dont vous aurez besoin.Et si vous souhaitez en savoir plus sur le prix des jeux et des accessoires, nous vous conseiller de jeter un œil ici et là