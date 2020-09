PS5 : voici le prix des accessoires de la console

Alors que le prix des jeux PS5 voit une augmentation sensible, on peut se consoler avec les accessoires, puisque comme on vous le montre ici, les prix sont restés à peu près stables. En ce qui concerne la manette DualSense, cette dernière s'affiche à 69.99€, soit une augmentation de 10€ par rapport à la DualShock 4 classique dont le cours s'établit à 59.99€. Le casque PULSE 3D est pour sa part affiché à 99.99€, tandis que la HD Camera est à 59.99€ (là aussi une légère augmentation de 10€ par rapport à la PlayStation Camera V2). La télécommande qui servira aux fonctionnalités multimédia de la PS5 est pour sa part tarifée à 29.99€, tandis que la station d'accueil et de recharge de la DualSense sera également commercialisée à 29.99€.