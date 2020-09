PS5 : des jeux seront vendus à 80€ dont Demon's Souls, les joueurs se plaignent

Parmi les grands débats de cette prochaine génération, le prix des jeux fait certainement partie de la tête de liste. Alors que 2K Games avait déjà affiché un prix de 79,99 euros, certains éditeurs ont rassuré les joueurs en affirmant que leurs jeux continueraient d'être vendus 59,99 euros pendant encore un temps à l'instar, par exemple, d'Ubisoft. Malheureusement, ce premier tarif semble bel et bien envisagé par différentes firmes comme l'indique un billet du PlayStation Blog : dans celui-ci, il est possible de retrouver quelques jeux prévus au line-up de la PS5... et Demon's Souls y figure avec une étiquette de 79,99 euros, tout comme Destruction All Stars.Toutefois, Sony précise que les titres issus de ses propres studios - bien qu'ils soient exclusifs, les deux softs précédemment cités appartiennent à des tiers - seront bien vendus à 59,99 euros. Sans surprise, de nombreuses personnes hurlent au scandale sur les différents réseaux sociaux... et l'on comprend sans mal pourquoi. Avec des jeux dématérialisés proposés à 80€, soit le même prix que leurs équivalents physiques, peut-être que certains reconsidéreront l'intérêt de l'édition standard de la PS5 avec lecteur de disques ?