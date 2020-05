PS5 : il imagine la DualSense en action, une manette qui déploie ses fonctions

Si la PS5 n'a pas encore eu droit à sa présentation concrète ( peut-être le 4 juin prochain ? ), sa nouvelle manette, la DualSense, s'est déjà dévoilée il y a plus d'un mois. En images seulement, et avec quelques informations croustillantes : cela suffit à certains pour conceptualiser l'usage de l'objet, à l'instar de bat.not.ba t, graphiste et motion designer professionnel qui vient de publier une très alléchante vidéo.Dans celle-ci, on peut y voir une reproduction du fameux pad : mieux encore, le bonhomme le manipule librement, imaginant les nouvelles fonctionnalités qu'il pourrait embarquer comme un véritable écran connecté au jeu en cours, des surfaces tactiles supplémentaires et carrément des symboles PlayStation digitaux. C'est franchement chouette, totalement surréaliste également (d'autant plus que l'exclusivité Microsoft, Ori, y figure) et sans vaut-il mieux ça pour le bien de nos portefeuilles. À voir tout de même ci-dessous !