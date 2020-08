PS4 : Sony prévoit plus de portages sur PC pour améliorer sa rentabilité, explications

", précise ainsi la firme noir sur blanc. Une question d'argent, donc - en même temps, quoi d'autre ? - qui laisse alors entrevoir la possibilité d'un portage de God of War, Days Gone ou autres joyeusetés sur la plateforme de Bill Gates à l'avenir.



A priori, il ne faudrait pas s'attendre à l'arrivée de jeux récents mais plutôt de ceux déjà sorti depuis de quelques années : de cette manière, Sony pourrait séduire la communauté PC avec le volet spécifique d'une franchise en vue de l'arrivée du nouveau qui, lui, serait bien exclusif à la PS5. Une façon de pousser des consommateurs à l'achat d'une console... et peut-être à les fidéliser.





Pour la première fois de son histoire, Sony a, au début du mois d'août, livré l'un de ses jeux issus de ses propres studios sur PC : une exclusivité de renom qui plus est puisqu'il s'agit d'Horizon Zero Dawn, énorme succès pondu par Guerilla Games, firme appartenant à Sony Interactive Entertainment. Un geste visiblement encourageant pour le constructeur nippon qui a déclaré, dans son dernier rapport d'activité annuel , que d'autres jeux de la même trempe devrait également débarquer sur Windows."Nous allons explorer l’extension de nos titres first-party vers la plateforme PC afin de promouvoir une nouvelle croissance de notre rentabilité