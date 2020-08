Test Horizon Zero Dawn : l'exclu PS4 arrive sur PC, est-ce vraiment la version ultime ?

Le Test

Entre le Xbox Game Pass et l'arrivée d'anciennes exclusivités PlayStation, il fait plutôt bon être un joueur PC ces derniers temps. Après Halo, Gears of War, Detroit Become Human ou encore Death Stranding, c'est au tour de la franchise Horizon Zero Dawn de quitter les rivages consoleux et de débarquer sur nos machines bonnes à tout faire. Nous allons voir que cette Complete Edtition a bel et bien tous les atouts qu'on est en droit d'attendre d'une version PC… mais qu'elle en a aussi certains désavantages.





Vous commencez à connaître la chanson : puisque nous avons affaire à un portage, d'un titre majeur de la PS4 qui plus est, nous n'allons pas passer des heures à détailler l'aventure en elle-même. Si vous désirez en savoir plus sur les compétences d'Aloy, le système de loot ou encore les recettes de craft, le test réalisé par Laurely il y a trois ans est toujours disponible. Nous nous contenterons ici de résumer la quintessence de Horizon Zero Dawn, histoire de rafraîchir la mémoire des grabataires ou d'éclairer les nouveaux-venus. L'univers post-apocalyptique du jeu oppose des tribus primitives armées essentiellement d'arcs et de lances à des machines robotiques reprenant la forme d'animaux plus ou moins réels, les plus notables de ces créatures mécaniques étant certainement celles basées sur des dinosaures. Cet univers rarement vu ailleurs permet de compenser le classicisme du gameplay, qui reprend tous les codes habituellement associés aux open world. Artisanat, grimpette sur les falaises, arbres de compétences, éliminations discrètes, camps de bandits à nettoyer, défis de chasse et objets à collectionner : on se croirait par moments dans un jeu Ubisoft. D'ailleurs, on notera que grimper sur un Grand-cou (un gigantesque dino-robot à tête plate) permet de révéler les environs sur la carte, à la manière des fameuses tours d'Assassin's Creed ou de Far Cry. Malgré ces emprunts un peu trop évidents, le jeu reste intéressant de bout en bout. Même les quêtes secondaires méritent le détour, car elles sont suffisamment scénarisées pour garder le joueur en éveil. Et naturellement elles allongent la durée de vie, qui peut varier entre vingt et quarante heures selon votre façon de jouer. Enfin ça, c'est sans compter la présence de l'extension The Frozen Wilds, qui est fournie d'office dans cette Complete Edition. Ce contenu donne accès à une nouvelle région, une nouvelle histoire, ainsi qu'à des personnages, ennemis, armes et tenues supplémentaires, pour un surcroît de durée de vie d'une bonne dizaine d'heures.







QUOI DE NEUF A L'HORIZON ?





Histoire d'être totalement exhaustive, la version PC est également accompagnée d'un artbook numérique (format horizontal, 52 pages) et de plusieurs tenues et armes bonus en jeu. C'est toujours bon à prendre. Mais le plus important reste bien entendu les progrès techniques et visuels de cette version, qui ne connaît plus vraiment de limites en terme de résolution (y compris en ultrawide pour les possesseurs de tels écrans) ou de framerate. Jouer en 4K native et en soixante images par seconde est désormais possible, pour peu qu'on possède la bonne configuration. Le jeu en devient instantanément plus beau et plus agréable à prendre en main. Histoire d'aller encore un peu plus loin, les développeurs annoncent avoir amélioré le système de feuillages dynamiques et les reflets sur l'eau. Quant aux options plus générales ( antialiasing, occlusion ambiante, ombres, textures…) on s'aperçoit que le mode "original" (celui de la version PlayStation donc) correspond aux réglages moyens, alors qu'il est désormais possible de les pousser deux crans au-dessus (élevés et ultra). La combinaison de ces améliorations techniques et de la direction artistique toujours aussi réussie aboutit à un résultat plus admirable que jamais.







Au passage on notera tout de même que le visage d'Aloy paraît encore une fois un peu trop lisse, voire plastique, comme c'était déjà le cas sur PS4. Un problème d'autant plus étonnant que les visages de certains interlocuteurs secondaires sont bien plus réussis. Au rayon des défauts qui ne sont pas améliorés par ce portage, on pourra également citer la décevante version française, qui n'a hélas pas bougé d'un ton. A vrai dire, on se doutait bien qu'il en serait ainsi. Histoire de se mettre les pécéistes dans la poche, cette Complete Edition a préféré miser sur la présence d'un outil de benchmark permettant de vérifier la fluidité du jeu, et d'un réglage du champ de vision (Field of View), que l'on peut faire passer de 70 à 100. Cette option est particulièrement bienvenue pour un jeu qui a tendance à rapprocher un peu trop la caméra de l’héroïne, notamment lors des phrases d'infiltration et d'utilisation du focus. En ce qui concerne les contrôles, le jeu est configuré d'emblée pour les manettes PlayStation, Xbox et Steam, et permet également de jouer au clavier et à la souris. Même si nous avons affaire à une vue à la troisième personne pensée pour la console, cette dernière option est réellement à prendre en considération car elle facilite grandement la visée à l'arc. Au point qu'on peut parfaitement faire l'impasse sur la compétence de ralentissement du temps.





PEUT MIEUX FAIRE...





Résumons : le jeu est excellent à la base, et il nous arrive dans une version "ultime", qui cumule contenu bonus, améliorations graphiques et options PC qui vont bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, non ? Que nenni mon pauvre monsieur car, pour l'heure, cette version PC semble encore extrêmement capricieuse. Déjà, le premier lancement s'accompagne d'un écran de chargement qui dure… une bonne vingtaine de minutes ! On suppose très fortement qu'il s'agit d'une phase de calcul des shaders, mais il aurait été préférable d'afficher au moins un message explicatif pour faire patienter le joueur plutôt qu'un écran vide de toute information. Mais passons, car on n'a à endurer ce calvaire qu'une seule fois, les lancements suivants s'effectuant normalement. Le vrai problème est ailleurs : testée sur deux machines différentes, notre version s'est montrée systématiquement instable. On parle ici de bons gros crashs qui tâchent, avec retour immédiat sur le bureau Windows et message d'erreur DirectX 12... toutes les quinze minutes ! Bien trop fréquents pour être honnêtes, ces plantages semblent pouvoir être amoindris en bloquant le framerate à trente images par seconde. C'est en tout cas la seule solution que nous ayons trouvée pour passer de quatre plantages par heure à un plantage toutes les deux heures. La note finale ne tient pas compte de ce problème, car il s'agit typiquement d'une situation de type "quitte ou double". Soit vous êtes touché et le jeu ne mérite même pas la moyenne (puisqu'on peut alors quasiment le considérer comme injouable), soit vous n'êtes pas touché et l'aventure vaut réellement le détour. Le mieux est encore de patienter quelques jours ou quelques semaines, histoire de vérifier l'ampleur du problème sur les forums et, le cas échéant, d'obtenir un patch salvateur. Après trois ans et demi d'attente pour voir arriver le jeu sur PC, on peut bien faire ce petit effort supplémentaire !