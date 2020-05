PS4 : les prochains jeux du PlayStation Now auraient-ils fuité ?

Il y a quelques jours, une prétendue fuite suggérait que Dying Light et Dark Souls Remastered seraient accessibles gratuitement aux membres du PlayStation Plus. Malheureusement, la réalité fut tout autre . Du coup, la méfiance est encore plus de rigueur pour un autre leak qui, cette fois-ci, concerne le PlayStation Now. En effet, des utilisateurs de Reddit affirment avoir aperçu la mention "Jouer sur le PS Now" sur les fiches de Rainbow Six Siege, de The Evil Within 2, et de Get Even ; ce qui laisse donc supposer qu'ils intégreront bientôt le catalogue du PlayStation Now, sans doute durant le mois de mai.Si Sony Interactive Entertainment reste fidèle à ses habitudes, les heureux élus devraient être bientôt connus. Encore un peu de patience, les amis.