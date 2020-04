PS4 : les jeux gratuits du mois de mai auraient fuité, deux gros titres pour le PlayStation Plus ?

Bon, la source n'est pas des plus fiables, mais compte tenu que les jeux gratuits du PlayStation Plus font l'objets de fuites ces derniers temps, il n'est pas impossible que ce soit également le cas pour le mois de mai. En tout cas, un utilisateur de ResetERA (Adookah) affirme haut et fort que Dying Light et Dark Souls Remastered sont les deux prochains jeux dont les membres du service Sony Interactive Entertainment pourront profiter sans débourser le moindre centime.OK, le bonhomme fait l'effort de glisser une image pour appuyer sa rumeur, mais lorsqu'on lui demande d'où il la tient, il répond que c'est l'un de ses amis qui la lui a envoyée mais qu'il ignore comment il l'a obtenue. Bon... En attendant une éventuelle confirmation officielle, on rappelle que Dark Souls Remastered est sorti en 2018 et qu'il propose de la 4K 60fps sur PC, Xbox One X et PS4 Pro. Quant à Dying Light, le jeu date de 2015. Une suite est actuellement en développement chez Techland.