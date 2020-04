PlayStation Plus : les jeux du mois de mai dévoilés, on ne s'attendait pas vraiment à ça

Il y a deux petits jours, un leak pourtant sérieux laissait penser que Dying Light et Dark Souls Remastered seraient offerts en mai à tous les abonnés du PlayStation Plus : un sacré bon cru, en soi, mais malheureusement erroné puisque Sony vient de dévoiler les deux véritables titres concernés : Farming Simulator 19 et Cities Skylines.Le premier, sorti en 2018 des couloirs de Giants Software, est une célèbre simulation de gestion de ferme, axé sur la récolte agricole ainsi que la vente des ressources et tout ce que cela comprend, dont le maniement des véhicules avec plus de 75 marques disponibles. De façon toujours un peu surprenante, le jeu de cete franchise reconnue s'est vendu à plus de deux millions d'exemplaires et fut porté par une solide communauté, compétitions à l'appui.Le second, Cities Skylines, est un autre jeu de gestion, cette fois-ci développé par Paradox Interactive et porté sur la construction de villes pures et dures. Véritable Sim City-like conçu pour le PC, c'est d'ailleurs sur cette dernière plateforme que le jeu est sorti en 2015 avant de connaître une déclinaison sur consoles de salon, dont la PS4, deux ans plus tard.Pour finir, Sony s'est attelé à la confection d'un petit trailer en bonne et due forme, une tradition pour chaque nouveau mois du PlayStation Plus. Bon jeu !