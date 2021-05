PlayStation : un brevet déposé par Sony pour permettre les paris sportifs dans l'eSport !

Machine Learning dans le département de Recherche & Développement de PlayStation, qu'il pourrait être possible de parier de l'argent sur certaines compétitions

Les cotes pour diverses propositions concernant le jeu d'une simulation informatique sont déterminées et présentées à un spectateur, à des fins de paris pécuniaires ou non pécuniaires. Les cotes peuvent être déterminées en utilisant les analyses de jeux passés, ou peuvent être déterminées parimutement.



Un charabia pas évident à comprendre entièrement mais qui en dit long : il serait possible de faire des paris avec de l'argent ou sans argent dans l'eSport, les cotes étant conçues après une analyse des précédentes matchs d'une même compétition ou de façon fixe. Ainsi, le brevet va encore plus loin en expliquant que l'analyse pourrait être poussée au point de prédire telle ou telle action en plein match.



Comme d'habitude avec les brevets, il est important de préciser que ce n'est parce qu'une entreprise en dépose que les technologies concernées seront vraiment mises sur le marché. Dans la plupart des cas, il ne s'agit juste que de protections...



Quand on se penche un peu sur les brevets déposés secrètement dans l'industrie du jeu vidéo, on tombe souvent sur des petites pépites particulièrement intéressantes. Du côté de PlayStation, on a par exemple vu, dernièrement, un concept permettant aux joueurs de s'aider de véritables experts en direct grâce à un système de hotline . Aujourd'hui, le site Extra Vida a mis la main sur un brevet tout autre, toujours déposé par Sony, et entièrement axé sur une idéologie autrement plus rémunératrice :Il faut dire que depuis quelque temps, le constructeur est de plus en plus impliqué dans l'eSport : il a carrément racheté l'EVO il y a peu, un immense tournoi mondial de jeux de baston particulièrement réputé. Ainsi, on apprend via ce brevet, créé par un certain Michael Chow, Ingénieur