PS5 : des soluces 2.0 en temps réel, Sony sur une hotline avec des experts ?

Sur PS5, il est déjà possible de regarder des soluces ingame pour les abonnés PS+

Tout le monde se souvient (enfin, presque) de la fameuse hotline mise en place par Nintendo dans les années 80-90, déployée pour aider les joueurs bloqués dans leur partie à une époque où YouTube et Internet n'existaient pas. Un système qui a évidemment fait ses preuves en son temps, aujourd'hui totalement disparu de la surface dans le milieu du jeu vidéo :Ainsi,La console streamant directement la partie du gamer sur des serveurs, ces derniers permettraient également de comparer votre partie à celle d'autres personnes qui, eux, auraient réussi là où vous auriez bloqué. En d'autres termes,Bien entendu,: à vrai dire, difficile de trouver ça rentable quand on sait qu'il existe internet et ses dizaines de sites et vidéos de soluces, juste à côté. De plus,, permettant aux abonnés du PlayStation Plus de profiter d'astuces claires et précises en pleine partie, avec même la possibilité d'intégrer la vidéo explicative sur son écran de jeu.À voir, donc, mais une chose est sûre : l'organisation nipponne continue d'imaginer de nouveaux moyens de jouer, sans pour autant les mettre promptement sur le marché.