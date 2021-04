PlayStation Store : il ne fermera pas sur PS3 et PS Vita, Sony fait machine arrière

Après mûre réflexion, nous avons compris que nous avions pris la mauvaise décision.





Lorsque nous avons décidé de mettre fin aux achats sur PS3 et PS Vita, nous nous basions sur un certain nombre de facteurs, notamment les défis inhérents au fait d’offrir une assistance pour des appareils plus anciens et la possibilité de concentrer nos ressources sur les appareils plus récents sur lesquels la majorité de nos utilisateurs jouent. Nous avons constaté que nombre d’entre vous souhaitaient pouvoir continuer d’acheter des classiques sur PS3 et PS Vita. Je suis donc heureux que nous ayons pu trouver une solution.