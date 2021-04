PS3 : voici tous les jeux qui ne peuvent plus être mis à jour, une page se tourne

LISE DES JEUX PS3 QUI NE PEUVENT PLUS ÊTRE MIS À JOUR

Battlefield 4 (version digitale)

(version digitale) Dead Nation (version digitale)

(version digitale) Gran Turismo 5 (version physique)

(version physique) JoJo's Bizarre Adventure : All Star Battle (version physique)

(version physique) Journey (version digitale)

(version digitale) LEGO Star Wars : The Complete Saga (version physique)

(version physique) LittleBigPlanet : Game of the Year Edition (version physique)

(version physique) Mahjong Tales : Ancient Wisdom (version digitale)

(version digitale) Marvel Ultimate Alliance 2 (version physique)

(version physique) Need for Speed : Shift (version physique)

(version physique) Payday 2 (version digitale)

(version digitale) Smash Cars! (version digitale)

(version digitale) SOCOM : Special Forces (version digitale)

(version digitale) SoulCalibur IV (version physique)

(version physique) Top Spin 3 (version physique)

(version physique) Twisted Metal (version physique)

(version physique) White Knight Chronicles International Edition (version physique)





Pour rappel, le PlayStation Store sera fermé le 2 juillet sur PS3 et le 27 août pour la PlayStation Vita.

C'est un coup dur pour beaucoup de joueurs, désormais inévitable : oui, le PlayStation Store va fermer ses portes sur PS3, rendant inaccessible l'achat de nombreux titres qui disparaîtront tout simplement du commerce à jamais. S'il est possible de retrouver une liste de ces jeux ici - vous pouvez encore les acheter et les télécharger avant qu'il ne soit trop tard, alors faîtes vite ! - c'en est une autre qui fait parler d'elle aujourd'hui :Autrement dit,Très clairement, quand on voit un Gran Turismo 5 dans la liste suivante, ça fait un peu mal au cœur... mais c'est la vie et il va falloir l'accepter.