PlayStation Stars : Sony dévoile les objets virtuels à collectionner dans son nouveau programme de fidélité

n diorama Ape Escape, une Chord Machine de la marque Sony, une maquette de la version fat de la PS3 (la meilleure) et d'autres items de ce type, Sony vise avant tout les plus grands fans de sa communauté, mais aussi les plus jeunes, ceux qui ont un penchant pour les NFT. Sony avait d'ailleurs précisé que la technologie blockchain ne serait pas implémenter dans PlayStation Stars, histoire de rassurer les plus sceptiques.







PlayStation Stars , un programme de fidélité qui a pour but de renforcer ses liens avec ses joueurs. Les premiers détails avaient été donnés à ce moment-là, précisant que de nombreux cadeaux allaient être donné aux joueurs les plus fidèles. A l'occasion du State of Play du 14 septembre 2022, le constructeur japonais a voulu nous donner un aperçu des récompenses qu'il est possible de récupérer, notamment les objets virtuels. U

Il y a peu, en plein mois de juillet pour être précis, Sony Interactive Entertainment avait révélé l'arrivée de Adhérer au PlayStation Stars est gratuit, et une fois membre, on obtient des récompenses en accomplissant des d'activités ou en jouant tout simplement à des jeux, certainement lors d'une période donnée. La campagne "Monthly Check-In" propose simplement de jouer à n'importe quel jeu pour récupérer des cadeaux virtuels, tandis que d'autres récompenses s'obtiennent en remportant des tournois, ou des défis comme être le premier joueur à obtenir le platine d'un jeu précis dans notre fuseau horaire local. On rappelle aussi que tous les membres PlayStation Stars auront la possibilité de gagner des points de fidélité, qui pourront ensuite être échangés dans un catalogue où l'on peut retrouver de la monnaie virtuelle pour acheter des produits sur le PlayStation Store. En France, il va falloir attendre la fin du mois de septembre pour adhérer à ce programme de fidélité.